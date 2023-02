Le recours au logiciel d'analyse de données de l'entreprise américaine Palantir par la police d'Hessen enfreint la constitution allemande.

Voilà ce qu'a décidé la cour constitutionnelle fédérale allemande. Tant à Hessen qu'à Hambourg s'applique une réglementation locale qui autorise pourtant l'utilisation du logiciel en question. La police d'Hessen exploite Palantir depuis 2017 pour le traitement des données personnelles. De son côté, Hambourg envisage le recours à la technologie, mais elle ne l'a pas encore déployée. Après la décision prise par la cour constitutionnelle, les deux villes doivent à présent adapter leur réglementation.

Palantir crée une plate-forme de données regroupant divers flux d'informations. A en croire des activistes de la confidentialité, il est question ici de surveillance massive, où les données de passants innocents sont aussi examinées pour rechercher des similitudes avec des crimes. Selon la cour constitutionnelle, la façon dont la police d'Hessen utilise cette plate-forme, va aussi à l'encontre du droit à l'autodétermination informationnelle, à savoir le droit des citoyens à décider eux-mêmes du sort de leurs données personnelles.

Confidentialité en Europe

En soi, l'utilisation de Palantir n'est pas interdite, mais la cour estime que les règles doivent être nettement plus strictes et que la plate-forme ne peut être utilisée qu'en cas de menace concrète. Actuellement, la barre pour l'utilisation du système est placée nettement trop bas, selon la cour.

L'entreprise Palantir a été co-fondée il y a 19 ans par le milliardaire de la Silicon Valley Peter Thiel et est rentable depuis cette année. Le système Palantir a déjà été plus souvent utilisé aux Etats-Unis qu'en Europe, où des pays comme l'Allemagne 'accusent du retard dans leur volonté d'introduire des systèmes logiciels professionnels qui bousculent les habitudes actuelles', affirmait Alex Karp, le CEO de Palantir, dans un courrier adressé aux actionnaires fin 2022.

