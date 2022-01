International Business Machines (IBM) a connu au quatrième trimestre de son exercice la plus forte hausse de son chiffre d'affaires en dix ans. Cette croissance est surtout due à la progression des activités dans le nuage, sur lequel l'entreprise se focalise toujours davantage.

Le chiffre d'affaires d'IBM a crû de 6,5 pour cent sur une base annuelle pour s'établir à 16,7 milliards de dollars, soit 14,7 milliards d'euros après conversion. L'entreprise âgée aujourd'hui de 110 ans a ainsi fait mieux que ce que les analystes avaient prévu. Le cours de son action a progressé de plus de 5 pour cent à la clôture de Wall Street.

Intelligence artificielle

Au niveau des activités dans le nuage, les rentrées ont augmenté de 16 pour cent. IBM a scindé ses services de gestion des systèmes IT relativement anciens, afin de se concentrer davantage encore sur le nuage. Sous la direction d'Arvind Krishna, l'entreprise mise aussi plus intensivement sur la consultance et l'intelligence artificielle.

Le groupe technologique américain, surnommé Big Blue, a enregistré un bénéfice net de plus de 2,3 milliards de dollars contre quasiment 1,4 milliard il y a un an.

