En raison du coronavirus, Sony organisera de manière entièrement numérique la vente de la PS5 et ce, à partir du 12 novembre - pour l'Europe le 19 novembre. L'entreprise déclare agir ainsi pour protéger les joueurs, les vendeurs et son personnel.

Autrement dit, elle ne veut pas voir se former devant les magasins des files de personnes désireuses d'acheter un exemplaire le jour du lancement. Sony invite les gens à rester chez eux et à passer commande en ligne.

Ceux qui auront réussi à passer une précommande, pourront cependant venir en prendre livraison dans un point de vente local et ce, sur rendez-vous et conformément aux conditions en vigueur dans le magasin concerné.

Les réservations pour la console ont démarré en septembre, mais en raison de la forte demande, le stock a été rapidement épuisé. Sony semble à présent vouloir éviter qu'un grand nombre de personnes s'agglutinent devant les magasins en pleine pandémie. A cause du confinement dans notre pays, il n'y a guère de chance que les boutiques d'électronique soient ouvertes le 19 novembre.

