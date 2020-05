La PlayStation 2 reste la console de jeu la plus vendue au monde

Depuis la percée des consoles de jeu, plus d'1,56 milliard d'exemplaires ont été vendus à l'échelle mondiale. Le modèle qui a connu le plus de succès, est encore et toujours la PlayStation 2 avec une part de marché de 10,07 pour cent. Voilà ce qui ressort d'une étude effectuée par l'analyste de marché Learnbods.

La PlayStation 2. © Sony