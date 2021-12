La plateforme QVAX, sur laquelle les personnes intéressées peuvent demander à partir de ce jeudi une troisième injection plus rapide que prévue du vaccin contre le coronavirus, est à nouveau disponible depuis environ 10h00 jeudi matin.

Elle avait auparavant souffert d'un problème technique. De nombreuses personnes semblaient vouloir y accéder, ce qui donne parfois lieu à des files d'attente virtuelles.

Grâce à QVAX, il est donc possible de s'inscrire volontairement sur une liste de réserve pour bénéficier plus rapidement d'une nouvelle injection (booster shot) du vaccin contre le Covid-19. Les inscrits ne dépasseront personne mais combleront les absences lorsque des personnes ne se présentent pas à leur rendez-vous dans un centre de vaccination et que, de ce fait, des vaccins risquent d'être perdus, explique la plateforme.

Il faut y indiquer quand on est disponible pour un vaccin. Le centre de vaccination choisi peut alors facilement avertir les personnes concernées lorsqu'une possibilité de se faire vacciner se présente. "Les directives de chaque région concernant les groupes prioritaires sont scrupuleusement respectées", insiste QVAX. "Il pourrait donc s'écouler un certain temps avant que vous ne soyez appelé via la liste de réserve et peut-être même recevrez-vous votre invitation via la voie normale avant", prévient la plateforme.

Pour pouvoir se réinscrire, il faut avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson il y a au moins deux mois, la deuxième dose du vaccin AstraZeneca il y a au moins quatre mois ou la seconde injection du vaccin Moderna ou Pfizer/BioNTech il y a au moins six mois.

