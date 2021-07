La plateforme de paiements de factures Digiteal lève plus de 3,5 millions d'euros, annonce mardi cette entreprise créée en 2017 et basée à Mont-Saint-Guibert (Brabant wallon). Cela grâce à une augmentation de capital consécutive à l'arrivée dans son actionnariat de Colruyt Group et du groupe d'assurance-crédit européen Credendo.

Agréée par la Banque Nationale de Belgique fin 2017, Digiteal est une fintech dont la mission est d'aider les entreprises à être payées plus rapidement, plus régulièrement et à moindre coût, tout en augmentant la satisfaction de leurs clients. Concrètement, l'entreprise brabançonne a développé une application de paiement intégrée permettant tant aux entreprises qu'aux clients de gérer l'ensemble de leurs factures sur leur ordinateur, tablette ou smartphone.

Pour les entreprises, le dispositif aide à la gestion de l'ensemble des factures, permet l'envoi direct aux clients et propose un mécanisme de rappels. Le client, de son côté, reste maître de ses paiements via l'outil de gestion qui rassemble l'ensemble de ses factures. Il conserve la possibilité de choisir par exemple le jour de règlement ou encore la fréquence d'une domiciliation. L'ensemble des factures est par ailleurs archivé pendant dix ans. Les nouveaux fonds vont permettre à Digiteal d'accélérer sa commercialisation, ses développements et de renforcer son équipe pour satisfaire ses clients et partenaires belges et européens, espère l'entreprise wallonne. Deux des actionnaires, EASI et LeanSquare (Noshaq), qui avaient pour objectif d'aider la structure à se lancer, cèdent en revanche leur place à la suite de cette augmentation de capital.

