L'accélérateur Start it @KBC introduit une version wallonne. L'organisation met en effet en place un espace de co-working à Liège.

L'accélérateur wallon s'appelle Start it @CBC et consiste dans un premier temps en un espace de co-working dans 'La Grand Poste' de Liège. L'objectif de l'accélérateur pour jeunes pousses est de renforcer les startups et les scale-ups dans le sud du pays et de créer des réseaux avec la Flandre, Bruxelles et l'étranger.

Start it @KBC existe en Flandre depuis 2014 et a au cours de cette période accompagné quelque 1.200 jeunes pousses au moyen de mentors, possibilités réseautiques et espace de co-working. 'Une extension en Wallonie constitue une prochaine étape logique', déclare Aurélien Troonbeeckx, qui dirigera Start it @CBC, dans un communiqué de presse. 'Liège est aujourd'hui déjà un centre d'entreprises innovantes, preuve en est les jeunes pousses en biotechnologie qui ont vu le jour à proximité d'ULiège.' L'accélérateur offrira dans les mois à venir un trajet de croissance à vingt startups. Six d'entre elles débuteront ce mois-ci: il s'agit de Chango, Mosc, Insens, My Digital Immo, Carbize et Totemus.

