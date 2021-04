Une nouvelle plate-forme baptisée HYBR entend devenir la norme pour les conférences, les congrès et autres événements en réseau, qui se passent de manière tant physique que numérique. Elle est le résultat d'une collaboration entre Toerisme Vlaanderen, Technopolis et le Leuvens innovatiefestival and&.

L'avenir est aux événements hybrides, organisés tant physiquement que numériquement, selon les trois partenaires: 'Mais les plates-formes existant aujourd'hui ne suffisent pas, car elles se focalisent exclusivement sur le numérique et ont souvent vu le jour en tant que solutions temporaires à l'actuelle crise du corona.'

Un mélange de physique et de numérique

And& a par conséquent conçu la nouvelle plate-forme HYBR, conjointement avec l'agence numérique anversoise ArtCore Society. La plate-forme, lancée aujourd'hui même, est un mixte de physique et de numérique. 'Elle génère une toute autre expérience sur le plan du ressenti de l'événement', explique Pieter Goiris, intendant d'and&. 'Les visiteurs peuvent s'interconnecter en et hors ligne et ont la possibilité de participer à des débats en ligne sur la plate-forme. Ils deviennent ainsi partie prenante du programme événementiel. Pour nous, c'est là que repose le futur de chaque événement en réseau.'

Se numériser plus rapidement

'Le secteur des congrès et des événements devra se numériser plus rapidement', ajoute Goiris. 'Non seulement en raison du coronavirus, mais aussi à cause de l'importance toujours plus grande de la durabilité. Dans le cadre du changement climatique, il n'est plus intéressant de parcourir le monde pour assister à une conférence d'une heure. C'est là qu'HYBR peut constituer une aide.'

And& est le premier événement à opérer avec la plate-forme. Le Leuvens innovatiefestival, organisé à partir d'aujourd'hui jusqu'au 25 avril inclus, donnera la parole à 185 orateurs situés en quatre lieux différents. Chaque orateur sera diffusé en direct via HYBR.

