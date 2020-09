MySkillCamp, une scale-up belge active dans le secteur 'EduTech', a terminé avec succès une nouvelle phase de financement, au terme de laquelle elle a récolté 2,1 millions d'euros. L'entreprise a accueilli en son sein deux nouveaux actionnaires: les fonds d'investissement Inventures II et Conviction.

Avec cette phase de financement, MySkillCamp entend surtout miser sur un renforcement de son offre de services et sur une extension internationale accélérée. Ce spécialiste en learning experience platfoms (LXP) permet aux entreprises de mettre rapidement en oeuvre leur propre infrastructure d'e-apprentissage, pour ensuite mettre à disposition de leur personnel bon nombre de formations.

300.000 cours en ligne

L'offre de MySkillCamp comprend à présent déjà plus de 300.000 cours en ligne en 18 langues, développés par divers éditeurs. Parmi les clients, on trouve de nombreuses grandes entreprises telles Thalys, Sodexo et Decathlon.

Lors de la toute récente phase de financement, la scale-up a pu compter sur le soutien d'actionnaires existants tels Leansquare et Seederfund, sur plusieurs investisseurs privés et sur les deux fonds d'investissement susmentionnés: le belge Inventures II et le britannique Conviction.

MySkillCamp est déjà active en Belgique et en France, mais a à présent aussi jeté son dévolu sur les Pays-Bas, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Au cours des quinze prochains mois, pas moins de trente nouveaux collaborateurs seront engagés dans ce but.

