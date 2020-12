L'entreprise gantoise Ziggu a recueilli un million d'euros et veut ainsi étendre sa plate-forme au niveau européen.

Ziggu dispose d'une plate-forme logicielle immobilière. Elle est conçue pour lancer un pont entre les développeurs de projets, les partenaires à la construction et les acheteurs d'habitations, afin que ces acteurs puissent communiquer et s'échanger des informations. C'est ainsi que les acheteurs d'une maison peuvent être renseignés à distance sur le processus de construction par exemple.

"Les clients attendent aujourd'hui une excellente expérience en ligne, comme c'est le cas habituellement avec d'autres marques présentes dans leur vie de tous les jours. Avec Ziggu, nous veillons à ce que du début à la fin, ils aient une vue sur l'évolution de leur future maison", explique Yannick Bontinckx, co-fondateur de Ziggu.

L'investissement provient de Torus Capital et de PMV. Avec cet argent, Ziggu souhaite étendre sa plate-forme de fidélisation des clients, mais elle vise aussi une extension en Europe, voire dans des pays non-européens. Aujourd'hui, l'entreprise est impliquée dans quelque vingt pour cent des nouvelles constructions d'habitations en Belgique.

