Discord fait l'objet d'un solide investissement. La plate-forme a vu le nombre de ses utilisateurs doubler depuis l'année dernière.

La phase de financement qui a permis à l'entreprise de recueillir 100 millions de dollars, était dirigée par Greenoaks Capital. Précédemment, l'entreprise avait récolté de l'argent auprès d'Index Ventures, Greylock, IVP et Spark Capital notamment.

Selon Discord, sa plate-forme compte à présent 140 millions d'utilisateurs mensuels actifs, ce qui représente un doublement en l'espace d'un an. La plate-forme permet de chatter sur base de texte et de la voix, ce qui permet de combiner aisément plusieurs canaux et serveurs ou de diffuser un écran (ou un jeu).

Discord était initialement surtout populaire auprès des joueurs désireux de clavarder facilement via l'appli avec des amis ou joueurs de la même équipe. Mais entre-temps, elle a évolué vers un public plus large qui n'est pas forcément amateur de jeux, mais qui veut garder le contact avec des amis ou certaines communautés.

Selon Venturebeat, l'entreprise a recueilli en tout déjà 479,3 millions de dollars. Il est possible que les 100 millions de dollars récoltés à présent par l'entreprise ne soient pas la fin de l'histoire. C'est ainsi que Techcrunch annonce que des rumeurs circulent que l'entreprise lèverait pas moins de 140 millions de dollars. Mais peut-être Discord divulgue-t-elle dès à présent une partie des investissements et qu'une seconde annonce aura lieu très bientôt.

Discord existe depuis 2015 et a été fondée par Jason Citron (CEO) et Stanislav Vishnevskiy. Initialement, elle avait été créée pour être un outil de communication dans un jeu que le duo développait à l'époque, mais l'outil est devenu de lui-même un grand succès, à tel point qu'il représente aujourd'hui quasiment une norme pour quiconque veut communiquer avec des amis en cours de jeu.

