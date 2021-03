L'agent boursier Robinhood, l'un des principaux acteurs dans la rage boursière générée par des fonds tels GameStop et AMC Entertainment, aurait déjà négocié avec des banques à ce sujet.

Des sources signalent à l'agence de presse Bloomberg que l'entreprise souhaite entrer à la bourse en mars. Un porte-parole de Robinhood a refusé de réagir à cette rumeur. Ces derniers temps, Robinhood a fortement gagné en popularité. Lors de la pandémie du corona, il est surtout parvenu à inciter les jeunes confinés chez eux à gagner de l'argent avec l'appli commerciale. L'appli est également utilisée pour 'tuer le temps'.

Reddit

La plate-forme a récemment connu des soucis financiers suite à des actions de petits investisseurs sur le forum internet Reddit, qui se ruèrent massivement sur des actions telles celles de GameStop et d'AMC, pour ainsi jouer un mauvais tour aux gros investisseurs professionnels qui spéculaient sur un recul des cours. L'échange des actions fut temporairement interrompu, parce que l'appli ne pouvait satisfaire à ses exigences en capital. En sa qualité d'intermédiaire en échange d'actions, Robinhood est tenu de posséder de l'argent en caisse pour ajuster d'éventuels achats. Robinhood a en fin de compte réussi à s'attirer 3,4 milliards de dollars de financement supplémentaire.

La façon de faire de Robinhood a suscité des questions et ce, tant du côté des clients que de celui de la gent politique. La direction de Robinhood a dû se justifier face à une commission spéciale. De plus, une enquête est en cours à propos des difficultés temporaires de l'appli.

A l'occasion d'une phase de financement l'année dernière, la valeur de Robinhood a été estimée à 11,7 milliards de dollars. L'entreprise envisagerait de vendre une partie de ses actions directement à ses utilisateurs lors de son entrée à la bourse. Cette décision s'avérerait cependant singulière dans la mesure où ce qu'on appelle les investisseurs de détail n'ont généralement pas la possibilité, lors de nouvelles cotations, d'acheter des actions au prix de l'offre. Au contraire, ils doivent en général investir le premier jour du négoce, ce qui peut faire grimper le cours de l'action.

Des sources signalent à l'agence de presse Bloomberg que l'entreprise souhaite entrer à la bourse en mars. Un porte-parole de Robinhood a refusé de réagir à cette rumeur. Ces derniers temps, Robinhood a fortement gagné en popularité. Lors de la pandémie du corona, il est surtout parvenu à inciter les jeunes confinés chez eux à gagner de l'argent avec l'appli commerciale. L'appli est également utilisée pour 'tuer le temps'.RedditLa plate-forme a récemment connu des soucis financiers suite à des actions de petits investisseurs sur le forum internet Reddit, qui se ruèrent massivement sur des actions telles celles de GameStop et d'AMC, pour ainsi jouer un mauvais tour aux gros investisseurs professionnels qui spéculaient sur un recul des cours. L'échange des actions fut temporairement interrompu, parce que l'appli ne pouvait satisfaire à ses exigences en capital. En sa qualité d'intermédiaire en échange d'actions, Robinhood est tenu de posséder de l'argent en caisse pour ajuster d'éventuels achats. Robinhood a en fin de compte réussi à s'attirer 3,4 milliards de dollars de financement supplémentaire.La façon de faire de Robinhood a suscité des questions et ce, tant du côté des clients que de celui de la gent politique. La direction de Robinhood a dû se justifier face à une commission spéciale. De plus, une enquête est en cours à propos des difficultés temporaires de l'appli.A l'occasion d'une phase de financement l'année dernière, la valeur de Robinhood a été estimée à 11,7 milliards de dollars. L'entreprise envisagerait de vendre une partie de ses actions directement à ses utilisateurs lors de son entrée à la bourse. Cette décision s'avérerait cependant singulière dans la mesure où ce qu'on appelle les investisseurs de détail n'ont généralement pas la possibilité, lors de nouvelles cotations, d'acheter des actions au prix de l'offre. Au contraire, ils doivent en général investir le premier jour du négoce, ce qui peut faire grimper le cours de l'action.