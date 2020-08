La plate-forme bancaire belge Ponto unit ses forces avec celles de Zapier, un fournisseur américain de logiciels d'automatisation de processus. Les utilisateurs de Ponto pourront ainsi associer leurs comptes auprès de plus de 150 banques européennes aux plus de 2.000 applications SaaS connectées à Zapier.

Pour Ponto, une composante d'Isabel Group, cette intégration avec Zapier représente une nouvelle étape dans sa stratégie d'open-banking. Ponto permet aux entreprises d'ajouter des données bancaires par le biais d'API (Application Programming Interfaces) à leurs logiciels financier et de gestion professionnelle. Les organisations peuvent importer à tout moment ces données dans leurs processus financiers, et personnaliser ainsi davantage leur comptabilité et automatiser leurs flux financiers.

Les entreprises peuvent par exemple réconcilier automatiquement les paiements entrants avec les factures ouvertes dans leur logiciel comptable ou ERP. Grâce à l'intégration avec Zapier, 2.000 applis Software-as-a-Service viendront encore s'ajouter que les entreprises pourront expérimenter.

