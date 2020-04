SoundCloud a lancé un programme de soutien des artistes en cette période de crise corona. La plate-forme audio a injecté quelques 5 millions d'euros dans un fonds offrant aux créateurs musicaux la possibilité de gagner plus d'argent avec leurs oeuvres.

Via un bouton spécial, les fans peuvent soutenir directement les artistes par le biais d'autres plates-formes largement utilisées par les musiciens telles Bandcamp et Kickstarter.

SoundCloud introduit également un nouvel outil de marketing. Grâce à Repost (c'est son nom), il sera plus facile pour les artistes de gagner de l'argent avec ce qu'ils produisent. De plus, il est aussi prévu un Repost Select spécial pour des groupes d'artistes sélectionnés par SoundCloud. Ceux-ci recevront notamment une aide marketing en vue de proposer leurs créations au public. L'entreprise injectera pas moins de 10 millions d'euros dans ce service.

A l'entendre, SoundCloud possède mensuellement 175 millions d'auditeurs uniques. Le service compte 76 millions d'utilisateurs enregistrés: artistes, groupes, DJ, labels discographiques et producteurs de musique.

