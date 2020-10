OneBonsai vient de finaliser une augmentation de capital. L'entreprise VR a fait l'objet d'investissements de la part notamment de deux business angels de Business Angels Netwerk Vlaanderen.

OneBonsai développe des solutions et formations VR à la mesure des entreprises. Avec les 200.000 euros des deux business angels susmentionnés et les 100.000 euros de deux autres investisseurs, elle récolte le montant de 300.000 euros durant cette phase de capitalisation. La petite entreprise entend ainsi s'ancrer plus profondément sur le marché européen et étoffer ses équipes de vente et de développement.

Cette extension n'est pas due au hasard. OneBonsai propose notamment des formations sécuritaires industrielles, ainsi que du coaching de personnel médical. Cela se passe en réalité virtuelle, donc à distance, ce qui fait que l'entreprise a enregistré ces derniers mois une croissance de la demande de ses solutions.

OneBonsai travaille entre autres pour quelques acteurs en vue dans les soins de santé, l'entreposage, la défense et la production en recourant à un modèle Sofware-as-a-Service. Elle a réalise un triplement de son chiffre d'affaires en 2019 et entend donc se ruer à présent davantage encore sur le marché européen.

Pour Business Angels Netwerk Vlaanderen, ce financement est le quatre-centième de son existence, ce qui est un record européen. Ce réseau existe depuis 2004 et a présenté depuis lors 1.506 projets aux investisseurs.

