La panne chez Google, qui a paralysé Spotify et Snapchat, 'totalement résolue'

L'importante panne qui a provoqué des problèmes mardi soir chez Google, est résolue. A cause de cette panne, le service de diffusion musicale Spotify et la plate-forme de partage de photos et de vidéos Snapchat notamment ne fonctionnaient plus. Différents autres systèmes de grandes et de petites entreprises furent également touchés par les problèmes en question.