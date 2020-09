Facebook a mis hors ligne pendant trois jours le compte d'Extinction Rebellion Belgium. Le groupe d'action climatologique signale sur son site web qu'un événement qui remonte au 23 février déjà, est qualifié 'd'incitation à la haine'.

Selon Extinction Rebellion, il s'agissait d'un appel à une manifestation pour les droits de la femme en mars à Bruxelles. 'Nous ne savons pas pourquoi cet événement a fait l'objet d'un rapport. On ne nous a pas informés ce qui était considéré comme offensant ou scandaleux dans son contenu', déclare-t-on du côté du groupe d'action climatologique.

'Nous faisons toujours attention à respecter toutes les normes. Nous ne postons et ne posterons jamais du contenu qui incite à la haine, au sexisme ou au racisme. Ce sont là des valeurs centrales au sein de notre organisation', écrit Extinction Rebellion. L'organisation ne comprend dès lors pas pourquoi la page a été mise hors ligne. On ne peut qu'en conclure 'que cela ressemble fortement à de la censure'.

Extinction Rebellion signale que sa page Facebook a été entre-temps remise en ligne, mais au bout de trois jours. Cela s'est passé sans la moindre explication de la part de Facebook.

