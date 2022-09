Les avantages de la numérisation sont nombreux, mais un échantillonnage belge expose aussi des inconvénients. Les processus numériques vont en effet de pair avec davantage de stress, moins de contacts personnels et remettent en question les valeurs et la culture d'une entreprise. Mais cela peut s'arranger en adoptant une approche adéquate.

Travailler de manière efficiente et souple, tout en étant paré et résilient pour l'avenir sont de loin les principaux effets positifs de la numérisation au sein des organisations belges. 91 pour cent d'entre elles indiquent que ce sont là des avantages évidents. 86 pour cent déclarent aussi être ainsi plus productives, alors que 77 pour cent évoquent une satisfaction supérieure chez les clients.

Ces données émanent d'une enquête effectuée auprès de 249 organisations belges, par Etion, le Forum pour l'entreprenariat engagé, en collaboration avec l'école supérieure Artevelde et Idewe.

Plus d'efficience, mais aussi davantage de stress

Les enquêteurs ont demandé pourquoi les organisations s'étaient numériquement transformées et ici, c'est le fait d'avoir rendu les processus internes plus efficients (87 pour cent) qui a obtenu le score le plus élevé. On trouve ensuite le fait de rendre ces processus plus sensés et agréables et de suivre les besoins changeants des clients sur le plan de l'innovation. Ce qui est étonnant, c'est que même si les réductions de coût sont citées par vingt pour cent des organisations interrogées, seules 7 pour cent indiquent vouloir diminuer les coûts de personnel.

© Etion

Mais il y a aussi un revers à la médaille de la numérisation. A la question de connaître les effets négatifs, 56 pour cent indiquent que la digitalisation remet en question la culture et les valeurs de l'entreprise. Quasiment autant d'organisations signalent qu'elle entraîne davantage de stress et accroît l'écart de connaissance entre les collègues. 39 pour cent des répondants soulignent le côté négatif d'une diminution des contacts personnels avec les clients et d'une sensation de contrôle accrue.

© Etion

Impliquer le personnel

Cela signifie-t-il qu'il faille moins numériser? Non. Etion fait observer qu'il faut surtout une numérisation davantage axée sur les personnes. Et d'insister dans son enquête sur le fait que le personnel doit être autant que possible impliqué dans le processus de transformation.

Cela débute en faisant comprendre aux employés les raisons de la nécessité d'une transformation numérique, mais aussi en les incitant à formuler leurs propres idées à ce propos ou en les consultant proactivement lors des processus de numérisation.

Parmi les autres mesures, citons entre autres le partage de la connaissance et des données que fournit la numérisation, ainsi que la vision du fonctionnement et des résultats de celle-ci. Etion indique en outre que la numérisation axée sur les personnes fonctionne mieux. Les organisations qui sont satisfaites de leur processus de transformation, appliquent quelque 75 pour cent de ces pratiques, alors que là où la satisfaction est faible, on n'en est qu'à cinquante pour cent.

© Etion

