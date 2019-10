La Nouvelle-Zélande renforce sa cyber-police en vue de censurer les vidéos violentes

La Nouvelle-Zélande disposera désormais d'une équipe de police séparée, chargée de déceler et de supprimer les vidéos et messages prônant la violence et, si possible, d'en découvrir les auteurs et de les poursuivre. Voilà ce qu'a déclaré la première ministre Jacinda Ardern lors d'une conférence de presse.