Le navigateur de Mozilla continue de miser sur les nouvelles fonctionnalités de confidentialité.

La dernière version de Mozilla Firefox, qui porte le numéro 102, est sortie cette semaine et comprend une nouvelle fonctionnalité remarquable. Ce navigateur permet en effet de supprimer les paramètres de suivi d'une URL. Différentes entreprises, dont Facebook pour ne citer qu'elle, utilisent ces paramètres pour suivre le nombre de clics sur un lien. Sur Facebook, il s'agit par exemple de 'fbclid=', suivi d'une série de lettres et de chiffres.

La fonctionnalité "Suppression des paramètres de requête" (Query Parameter Stripping) retire ce paramètre de l'URL lorsque vous cliquez sur un lien ou lorsque vous le collez dans votre barre d'adresse dans Firefox. Vous pouvez activer cette fonctionnalité dans les paramètres du navigateur, sous l'onglet "Vie privée et sécurité" (Privacy & Security). Configurez ensuite le paramètre "Protection renforcée contre le pistage" (Enhanced Tracking Protection) en sélectionnant "Stricte". Les paramètres de suivi actuellement filtrés sont ceux de Facebook, Olytics, Drip, Vero, HubSpot et Marketo. Précisons qu'il ne s'agit pas de tous les paramètres de suivi possibles. Nous ne savons pas si d'autres seront ajoutés.

