L'intégrateur de systèmes Insight Belgium a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme de détection et de prévention qui permet de développer des applications destinées à surveiller la santé et la sécurité dans les espaces publics.

Insight cite comme exemples d'emplacements possibles les salles d'attente et les grands halls d'entrée que traversent les collaborateurs et les visiteurs. Une des premières applications d'Internet des objets (IoT, pour Internet of Things) assure la surveillance de la température d'un groupe de personnes. Une mesure en dehors des limites des paramètres réglés peut indiquer que certaines personnes qui sont entrées ont de la température, ou que trop de personnes se trouvent trop près les unes des autres.

Intelligence artificielle

D'après Insight, la plateforme augmente l'efficacité et la rapidité de mise en oeuvre d'applications concrètes en ayant recours à l'Internet des objets et à l'intelligence artificielle. Comme l'indique l'entreprise, vu que la structure IoT réunit des données provenant d'un grand éventail d'appareils, de caméras et de capteurs dans un même tableau de bord, elle doit donner aux organisations une vision en temps réel des informations nécessaires pour détecter et éviter des risques sanitaires.

La plateforme dispose d'une application permettant de gérer les utilisateurs, de surveiller des sites et des capteurs, de générer des rapports et de créer des flux de travail de vigilance. Selon Insight, grâce à cette technologie, les organisations "réduisent leurs frais de développement et peuvent déployer une application sur mesure en seulement quelques mois".

D'autres applications de la plateforme connectée d'Insight sont les Portable Virus Testing Centers (PVTC) et les postes de nettoyage des mains avec capteurs RFID intégrés (identification par radiofréquence) pour aider à surveiller que les travailleurs respectent la politique en matière d'hygiène.

© Insight

