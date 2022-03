Xavier Dekeyster, fondateur et CEO de DX-Solutions, lance Double Digital, une entreprise qui cible des participations dans des startups et scale-ups.

Double Digit: voilà comment s'appelle la nouvelle firme de l'entrepreneur Xavier Dekeyster, fondateur et CEO de DX-Solutions. 'Sur base de notre propre expérience et de nos relations avec diverses startups et scale-ups, nous avons appris qu'un manque de smart capital pose problème. C'est de là qu'est née l'idée de créer Double Digit: nous répondons ainsi aux besoins des startups et scale-ups, qui possèdent trop peu d'experts en interne pour assurer leur progression', déclare Dekeyster.

Avec Double Digit, Dekeyster et les autres actionnaires, dont le COO Wim De Wulf, veulent apporter leur participation aux startups et scale-ups. L'entreprise dispose d'un fonds de 8 millions d'euros, mais les actionnaires amènent également leur connaissance, leur expertise et leur expérience. Les startups ciblées par Double Digit pourront conserver leur identité, leur marque et leur clientèle, tout en faisant partie d'un groupe et des services partagés connexes allant des RH, du marketing et de la vente, jusqu'aux conseils juridiques et financiers. Le capital intelligent ('smart capital'), la répartition des investissements, ainsi que la pollinisation croisée entre les différents partenaires du groupe doivent générer la croissance nécessaire.

Double Digit estime que chaque PME de moins de 50 collaborateurs trouvera son intérêt dans ce genre d'environnement de services partagés. DX-Solutions de Dekeyster sera du reste la première entreprise à être hébergée au sein du groupe.

