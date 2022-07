Logitech G a introduit sous l'appellation Aurora plusieurs nouveaux accessoires de jeu. Ce qu'il y a de particulier, selon la filiale de Logitech, c'est que cette gamme a été conçue 'pour inclure et non pas exclure les genres'. La collection Aurora cible en effet les besoins et les desiderata des joueuses, tout en s'adressant aussi à tous les joueurs recherchant un concept ludique, apprend-on encore.

La collection comprend deux claviers (G715 et G713), un casque (G735) et une souris sans fil (G705), ainsi que huit accessoires destinés à donner une touche ludique au matériel existant. Pensons ici à un support en forme de nuage et à un boîtier de rangement en forme de coeur, mais aussi à des tapis de souris colorés, à des oreillettes interchangeables et à des supports pour de nouveaux claviers.

Cheveux plus longs, mains plus petites

La gamme Aurora a été conçue sur base des réactions des joueuses et, comme le revendique le fabricant, elle a été créée par une équipe principalement féminine de Logitech G. Le tout pour répondre aux désirs et aux besoins d'un segment sous-représenté de gamers.

Lors de la phase de conception, l'équipe a par exemple tenu compte des éléments suivants: cheveux plus longs, lunettes, boucles d'oreille et mains plus petites. Au niveau de l'accessibilité, l'équipe a laissé de côté les bords aigus typiques et les teintes foncées. Pour les accessoires Aurora, ce sont en effet des tons plus doux, des matériaux transparents et un éclairage plus soft qui l'emportent. Enfin, on a accordé une attention toute particulière à l'esprit joueur. Les produits sont fournis dans la couleur de base White Mist, mais il est possible de les adapter au moyen d'accessoires Pink Dawn et Green Flash ou avec des effets lumineux spéciaux.

Un aperçu de la nouvelle gamme Aurora. © Logitech G

'Mentalité universelle'

'Une grande partie de l'industrie des jeux en est restée à une mentalité universelle ('one-size-fits-all). Lorsque nous avons passé en revue nos produits à jouer, nous avons réalisé que nous pouvions en faire plus', explique Ujesh Desai, Vice President et General Manager de Logitech G. 'Avec Aurora, nous avons créé une collection inclusive au niveau des genres, dans laquelle le confort, la facilité d'accès et l'esprit du jeu occupent une place centrale. Elle supporte notre promesse à long terme d'apporter à tout un chacun le plaisir de jouer.'

La collection est évidemment aussi pourvue des fonctionnalités typiques des autres appareils Logitech G, comme la technologie sans fil Lightspeed et celle du micro Blue Vo!ce.

Le casque Logitech G735 est vendu au prix conseillé de 229,99 euros. Pour les claviers G715 en G713, vous débourserez respectivement 199,99 et 169,99 euros. Quant à la souris Logitech G705, elle revient à 99,99 euros.

