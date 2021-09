Tout propriétaire d'une Nintendo Switch peut désormais écouter aussi au moyen d'un casque sans fil et ce, même s'il y a des limites.

Grâce à l'update 13.0.0, la Switch supporte dorénavant les casques et oreillettes via Bluetooth, mais pas encore les micros via Bluetooth.

Avec un casque sans fil, il est à présent possible de connecter jusqu'à deux contrôleurs, même si Nintendo ne peut exclure qu'il puisse y avoir un peu de retard au niveau audio. La possibilité en question restreint également les jeux sans fil locaux sur d'autres consoles Switch proches.

La mise à jour permet désormais aussi la réception d'updates par des stations d'accueil à port ethernet. La connexion internet reste également active par défaut, lorsque la console se trouve en mode de veille. Il est ainsi possible de télécharger les mises à jour dans ce mode.

Grâce à l'update 13.0.0, la Switch supporte dorénavant les casques et oreillettes via Bluetooth, mais pas encore les micros via Bluetooth.Avec un casque sans fil, il est à présent possible de connecter jusqu'à deux contrôleurs, même si Nintendo ne peut exclure qu'il puisse y avoir un peu de retard au niveau audio. La possibilité en question restreint également les jeux sans fil locaux sur d'autres consoles Switch proches.La mise à jour permet désormais aussi la réception d'updates par des stations d'accueil à port ethernet. La connexion internet reste également active par défaut, lorsque la console se trouve en mode de veille. Il est ainsi possible de télécharger les mises à jour dans ce mode.