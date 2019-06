'La Netflix de l'entraînement sportif' proche d'une entrée à la bourse

Peloton Interactive, une entreprise proposant des entraînements virtuels de cyclisme et de jogging, envisage une entrée à la bourse aux Etats-Unis. La firme de New York a dans ce but introduit une demande conceptuelle de cotation en bourse auprès du contrôleur boursier SEC.