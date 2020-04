L'organisation aéronautique américaine NASA demande l'aide de joueurs et de chercheurs en sciences participatives dans le cadre d'une étude des océans. Grâce à des expéditions océaniques virtuelles, ils pourraient aider à cartographier les écosystèmes menacés.

La NASA a adapté aux océans les systèmes complexes d'observation des étoiles. Le logiciel élimine les déformations optiques causées par l'eau et réalise ainsi des images détaillées du fond des océans et des récifs coralliens. Mais ces images ne sont en soi pas suffisantes. Voilà pourquoi la NASA sollicite l'aide de joueurs et de scientifiques participatifs.

Toute personne intéressée, peut jouer à NeMO-Net. Dans ce jeu vidéo, il convient d'identifier et de classifier les coraux au moyen d'illustrations en 3D, tout en se déplaçant virtuellement à bord du sous-marin de recherche Nautilus. Il est ainsi possible de créer une carte mondiale des récifs coralliens. Le jeu est déjà disponible pour iOS d'Apple et le sera bientôt pour les appareils Android.

Le matériau de départ se compose d'images collectées durant des vols au-dessus de Porto Rico, Guam et Samoa notamment. Lors de chaque 'plongée', les acteurs communiquent avec les bases de données de la NASA, en apprennent plus sur les différents types de coraux à faible profondeur dans l'océan et confirment leur localisation dans les images. Ils aident de cette manière le superordinateur de la NASA à identifier les coraux.

L'objectif final est de dresser une carte à haute résolution de tous les récifs coralliens dans le monde. Sur base de cette carte, les scientifiques pourront mieux comprendre comment évoluent les coraux et comment les protéger.

