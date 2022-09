Un peu plus de la moitié de l'ensemble de la capacité des centres de données hyperscale se trouve aux Etats-Unis, dont un tiers dans un seule et même état, ce qui fait que la Virginie en dispose plus que toute l'Europe ou la Chine.

Le monde compte un peu plus de cent centres de données hyperscale. Il s'agit là de très grands centres de données de firmes 'cloud' et internet telles Amazon, Microsoft et Google. L'étude effectuée par Synergy Research Group constate que la plupart d'entre eux - 53 pour cent - se situent aux Etats-Unis. L'Europe représente 16 pour cent, la Chine 15 pour cent et le reste de la zone Asie-Pacifique (APAC) 11 pour cent. Les cinq autres pour cent se répartissent ci et là dans le monde.

Mais au sein des Etats-Unis, ces centres hyperscale se concentrent très fortement dans un seul et même état: la Virginie, et plus spécifiquement dans le nord de celle-ci. Selon Synergy Research Group, on y trouve pas moins d'un tiers des hyperscalers sur le sol américain, soit davantage qu'en Chine ou en Europe. Synergy Research Group indique que c'est surtout Amazon qui est très présente en Virginie, mais que Microsoft, Facebook, Google et ByteDance y possèdent aussi des grappes de serveurs.

© Synergy Research Group

On apprend en outre qu'en Europe, c'est essentiellement en Irlande et aux Pays-Bas que les entreprises 'cloud' ont installé leurs centres de données. Le choix de ces pays dépend des terrains disponibles, du prix de ceux-ci, mais aussi du coût et de la disponibilité de l'électricité et de la proximité des clients ou des utilisateurs. Ce qui joue probablement aussi, c'est le fait que ces deux pays appliquent généralement une politique fiscale quelque peu plus favorable vis-à-vis des firmes technologiques étrangères.

Le fait que certains pays ou un état comme la Virginie soient des lieux privilégiés, n'est que temporaire, selon Synergy Research Group. Ce dernier s'attend en effet à ce qu'au fil des ans, les centres de données soient toujours plus souvent répartis géographiquement et que leur nombre dans certaines zones diminue proportionnellement à terme.

