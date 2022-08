Le journal d'affaires américain a effectué une étude approfondie sur les plates-formes de crypto-monnaies. Le volume en bitcoins qu'elles revendiquent, est largement gonflé, selon lui.

Forbes a analysé 157 crypto exchanges dans une tentative de vérifier quelles plates-formes sont fiables et de connaître l'état des lieux du négoce sur ce genre d'applis et de sites. Il s'est basé sur des données de 2021 en combinaison avec un certain nombre de sources, notamment d'entreprises qui s'intéressent de près aux crypto-espèces.

Le résultat le plus singulier de l'étude, c'est que les plates-formes de crypto-monnaies aiment grossir leur activité. Forbes estime ainsi que 51 pour cent du volume en bitcoins - de loin la monnaie virtuelle la plus populaire - qu'elles révèlent, sont fausses ou indéfendables sur le plan économique.

Pour le démontrer, Forbes cite le volume négocié le 14 juin de l'année dernière. Selon les calculs du journal d'affaires, cela représenterait 128 milliards de dollars. Mais si Forbes même comptabilise les volumes annoncés par les plus importantes plates-formes de trading, on en arrive à un montant de 262 milliards de dollars.

Classement basé sur la fiabilité

L'étude passe en revue plusieurs facettes des crypto-plates-formes. Entre autres leur fiabilité sur base du nombre d'employés, de celui des visiteurs et d'autres données encore. Il en ressort que les volumes cités sont exagérés et que c'est surtout chez les plates-formes les moins fiables que le volume réel est nettement inférieur à ce qu'elles prétendent.

Et Forbes de mentionner spécifiquement quelques grands noms tels Binance, MEXC Global et Bybit qui, lorsqu'on additionne leurs propres données, en arriveraient à 217 milliards de dollars en volume de trading, alors que le journal d'affaires aboutit à 89 milliards seulement. Après cette révision, Binance n'en reste pas moins le plus important acteur sur le marché.

