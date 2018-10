La mise à jour Windows cause des problèmes aussi aux cartes son

Précédemment déjà, l'update pour Windows 10 avait engendré de sérieux problèmes de disparition de fichiers notamment. Cette fois, il ne s'agit pas de Windows proprement dit, mais du pilote de la carte son.

Sur Reddit et dans le forum d'assistance de Microsoft entre autres, des utilisateurs signalent que leur carte son ne fonctionne plus après la mise à jour. Dans certains cas, le problème ne se pose que durant les jeux et ne concerne que le pilote RealTek High Definition Audio. Dans d'autres cas, il est question d'un problème au niveau de la carte son même qui n'émet plus rien, même pas via l'écran ou d'autres sources audio.

Les problèmes peuvent toutefois être résolus en réinstallant les pilotes. Dans certains cas, cela se fait automatiquement via Windows Update. Mais Microsoft renvoie elle-même à la mise à jour manuelle de l'Intel Smart Sound Technology Driver (version 09.21.00.3755). On ne sait cependant pas s'il est possible de résoudre ainsi le problème qui se pose à chaque carte son ou puce son incorporée.