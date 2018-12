La mise à jour d'octobre pour Windows 10 désormais librement disponible

La mise à jour d'octobre, appelée aussi version 1809, est désormais disponible pour les utilisateurs expérimentés. Dans la pratique, cela signifie que quiconque recherche les mises à jour dans les paramètres système (il suffit de cliquer sur 'updates' dans la fonction de recherche) et y effectue un contrôle manuel, se verra proposer la mise à jour.

Initialement, la mise à jour en question était disponible début octobre, mais elle fut prestement retirée, après que des utilisateurs aient constaté que des documents et programmes avaient disparu. Microsoft a observé plusieurs problèmes de compatibilité et s'est mise en novembre à en déployer progressivement une nouvelle version.

Microsoft elle-même conseille sur sa page d'assistance d'attendre que la mise à jour soit spontanément proposée dans Windows. Mais elle n'empêche personne de l'installer déjà.

Cela ne sera cependant pas possible pour tout le monde. Sur les systèmes, où Windows 10 connaît encore et toujours des problèmes de compatibilité, la mise à jour ne s'installe pas. Il s'agit entre autres de certains produits de Trend Micro, de services VPN, de pilotes d'image d'Intel et d'anciennes cartes graphiques d'AMD.