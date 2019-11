'La Maison Blanche a voulu demander à Twitter de freiner Trump'

Le président américain Donald Trump est probablement l'utilisateur de Twitter le plus connu et le plus puissant au monde. Il utilise tellement la plate-forme et de manière si véhémente que ses collaborateurs ont voulu demander à Twitter de presser sur le frein. Juste après sa nomination, ils avaient en effet envisagé d'inviter Twitter à ne publier les tweets de Trump qu'avec un décalage de quinze minutes, selon le journal The New York Times.

