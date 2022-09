La Linux Foundation, le groupe qui entend propager davantage encore l'adoption des logiciels open source, disposera d'une branche européenne avec la Linux Foundation Europe.

La Linux Foundation Europe aura son siège à Bruxelles et sera dirigée par le general manager Gabriele Columbro. Columbro est depuis assez longtemps déjà executive director de la Fintech Open Source Foundation et le restera. L'objectif de la Linux Foundation Europe sera de favoriser la collaboration en matière open source dans différents pays européens et ce, tant dans le secteur public que dans le privé.

'La Linux Foundation a fourni un travail remarquable en vue de rassembler à grande échelle ces vingt dernières années le secteur privé et des collaborateurs individuels. En tant qu'Italien, qui a grandi dans la trépidante communauté open source européenne du début des années 2000, j'aiderai à présent avec grand plaisir à concentrer notre attention sur les défis et les possibilités auxquels nous pouvons nous attendre en Europe, en collaborant ouvertement', indique Columbro dans un communiqué de presse. A ses débuts, la Linux Foundation Europe aura entre autres comme membres Ericsson, Accenture, Avast, Bosch, NXP Semiconductors, SAP, Suse et TomTom.

