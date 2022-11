La KU Leuven inaugurera mercredi après-midi la nouvelle chaire 'Ethics and AI'. Cette dernière devrait permettre à l'université de procéder à de la recherche fondamentale dans les domaines de l'éthique et de l'intelligence artificielle.

Le fondement de la nouvelle chaire avait été posé, il y a deux ans environ, lorsque des éthiciens des différentes facultés et départements de la KU Leuven se regroupèrent sous l'appellation Ethics@KU Leuven. 'Par cette initiative, nous visons à faire davantage entendre les voix éthiques de la KU Leuven', peut-on lire dans un communiqué de presse de l'université.

Tous les aspects de l'éthique

Dans le groupe Ethics@KU Leuven, on trouve des chercheurs spécialisés dans tous les aspects de l'éthique au sens large du terme: éthique théologique, philosophique, politique, biomédicale, technologique, juridique, socio- économique, sportive, et autres.

C'est demain mercredi que sera donc officiellement présenté Ethics@KU Leuven. A cette occasion, des conférences seront données par Don Heider (Markkula Center for Applied Ethics, USA), Dorothée Camaniti (Markkula Center for Applied Ethics, USA) et par le recteur Luc Sels. Sont prévus aussi un débat sur le livre We, Robots et l'inauguration de la chaire 'Ethics and Artificial Intelligence'.

