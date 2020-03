La KU Leuven n'utilisera plus Google à partir de ce jeudi, mais Ecosia comme moteur de recherche par défaut. Ecosia, d'origine allemande, est un moteur de recherche durable, qui consacre quatre-vingts pour cent de ses rentrées à des projets de plantation d'arbres partout dans le monde

Ces rentrées proviennent principalement de publicités. Pour les résultats des recherches, Ecosia collabore avec Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Ces dix dernières années, cela s'est traduit, selon Ecosia, par la plantation de quelque 86 millions de nouveaux arbres.

En raison notamment des différentes marches pour le climat et des incendies de forêt en Australie, Ecosia a enregistré l'année dernière une augmentation de 82 pour cent des commandes de recherche. A présent, la KU Leuven saute elle aussi à bord du 'train vert', selon le magazine estudiantin indépendant Veto. Concrètement, Ecosia deviendra le moteur de recherche par défaut dans l'ensemble des classes de PC et bibliothèques à Louvain, ainsi du reste que dans les bibliothèques de Bruges, Courtrai et Anvers.

Le changement décidé à la KU Leuven s'inscrit dans le cadre d''Ecosia on campus', une initiative de plus de septante universités dans le monde, en vue d'utiliser par défaut le moteur de recherche durable. Le service ICT central de la KU Leuven est depuis quelques années déjà en train de suivre un trajet écologique. Il a ainsi investi dans un système de refroidissement durable pour le centre de données et mise depuis des années déjà sur l'utilisation d'imprimantes respectueuses de l'environnement.

