La Bibliothèque royale de Belgique (KBR) propose de revivre, via le procédé de story mapping, la première expédition en Antarctique menée à bord de la "Belgica" il y a 125 ans. La KBR a réalisé cette carte narrative à l'aide de documents historiques provenant de sa propre collection et de témoignages de plusieurs membres de l'équipage.

Le 16 août 1897, le navire de recherche baptisé "Belgica" levait l'ancre depuis le port d'Anvers pour se rendre dans une région encore inexplorée à l'époque: le pôle Sud. Après de multiples pérégrinations, le 19 janvier 1898, l'équipage, commandé par Adrien de Gerlache, apercevait son premier iceberg. Le 4 mars, le navire et ses occupants sont pris par les glaces, les obligeant à passer l'hiver en Antarctique, une première.

Toute cette épopée, et sa suite, sont donc à découvrir ou à redécouvrir via la carte narrative élaborée par les membres de la KBR.

"Grâce à des documents historiques exceptionnels et aux récits de voyage de plusieurs membres de l'équipage, cette carte narrative offre une nouvelle perspective sur l'expérience vécue par Adrien de Gerlache et son équipage."

