Le tribunal de l'entreprise de Liège a ordonné lundi, en référé, la suspension de la vente de Voo à Providence, a confirmé l'opérateur Orange à l'agence Belga, après la publication de l'information par plusieurs médias.

L'opérateur avait introduit un recours, estimant avoir été discriminé au moment de l'attribution du marché, et souligne que cette décision "confirme le caractère légitime" de ses préoccupations sur le processus de vente. Nethys devra payer une astreinte de 150 millions d'euros à Orange si elle cède les actions de Voo.

En février, Orange a intenté une action en suspension de la vente de Voo par Nethys au fonds Providence. L'opérateur, candidat évincé du processus, était alors seul mais avait ensuite été rejoint par Telenet, qui avait remis une offre indicative pour Voo.

Orange Belgium estime que cette vente au fonds d'investissement américain suscite "de légitimes interrogations", liées à la hauteur du prix initial, aux conditions d'intéressement de l'ancien management et "au manque de mise en concurrence" entre les offrants.

Voo avait été vendu au fonds américain Providence par l'ancienne direction de Nethys, dont Stéphane Moreau. Une vente cependant cachée à la maison-mère Enodia. L'acte avait alors été annulé par le gouvernement wallon mais Enodia avait toujours l'intention de céder Voo à Providence. Une nouvelle convention avec une offre à la hausse avait été signée en décembre dernier, mais avait été contestée par Orange.

"En concluant la nouvelle convention, sans possibilité pour Orange et/ou CVC (un autre fonds candidat à l'achat, NDLR) d'être intégrés dans le processus de mise en concurrence et sans rétablir l'égalité entre les candidats, Nethys paraît avoir purement et simplement poursuivi la fraude", selon la décision du tribunal publiée dans la presse. Orange Belgium se félicite de cette décision du tribunal de l'entreprise de Liège. Elle confirme "le caractère légitime des préoccupations exprimées" concernant le processus de vente initié par l'ancien management de Nethys, réagit l'opérateur. (Belga)

