'La Justice américaine enquête sur Tesla'

La Justice américaine mène une enquête sur Tesla et sur son directeur Elon Musk. Ce sont certaines sources qui l'ont révélé à l'agence de presse Bloomberg. Il est possible que le constructeur automobile et Musk se soient rendus coupables de fraude, lorsque ce dernier a annoncé sur Tweeter vouloir retirer son entreprise de la bourse et affirmer qu'un financement dans ce but était déjà conclu.