L'entreprise 'fintech' gantoise Silverfin récolte 30 millions de dollars d'argent frais, selon le journal De Tijd.

Silverfin accueille ainsi à son bord notamment l'investisseur Index Ventures de la Silicon Valley - connu de Facebook, Skype et Deliveroo -, ainsi que SmartFin Capital, le fonds réuni autour du pionnier 'fintech' Jurgen Ingels. L'entreprise envisage aussi d'ouvrir un bureau à New York.

Silverfin ­automatise le travail des comptables et consultants. Parmi ses clients, elle compte les dix principales firmes comptables au monde. Au bout de sept ans d'existence, Silverfin possède 650 clients dans onze pays en Europe et en Amérique du Nord et réalise un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Ces clients utilisent les logiciels gantois pour la comptabilité et la gestion financière de milliers d'entreprises.

Silverfin accueille ainsi à son bord notamment l'investisseur Index Ventures de la Silicon Valley - connu de Facebook, Skype et Deliveroo -, ainsi que SmartFin Capital, le fonds réuni autour du pionnier 'fintech' Jurgen Ingels. L'entreprise envisage aussi d'ouvrir un bureau à New York.Silverfin ­automatise le travail des comptables et consultants. Parmi ses clients, elle compte les dix principales firmes comptables au monde. Au bout de sept ans d'existence, Silverfin possède 650 clients dans onze pays en Europe et en Amérique du Nord et réalise un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Ces clients utilisent les logiciels gantois pour la comptabilité et la gestion financière de milliers d'entreprises.