Credix existe depuis moins d'un an, mais lève des fonds pour la deuxième fois déjà. L'entreprise entend associer des investisseurs avec des sociétés de crédit locales dans les pays émergents en Amérique latine.

L'entreprise de Thomas Bohner récolte à présent et pour la deuxième fois de l'argent dans le cadre d'une levée de fonds de série A. Les 11,32 millions d'euros recueillis proviennent principalement de Motive Partners Early Stage Fund et de ParaFi Capital. De plus, Valor Capital, Victory Park Capital, MMG Investment Group, Circle Bentures, Abra, Fuse Capital, Claure Group et le business angel Ricardo Villa Marina y participent également.

Avec cet argent, Credix entend entre autres poursuivre le développement de son infrastructure. L'entreprise souhaite être une plate-forme pour investisseurs et sociétés de crédit dans les pays émergents. Dans ces derniers, les prêts bancaires classiques s'avèrent souvent difficiles à obtenir et coûteux. C'est surtout dans le cas de prêts personnels ou estudiantins que les taux d'intérêt sont énormes, ce qui explique que de nombreuses petites sociétés de crédit y sont actives.

'Stablecoins'

Credix entend par conséquent lancer un pont entre les acteurs financiers. Assez étonnamment, elle mise pour ce faire sur les crypto-monnaies. Les investisseurs injectent des crypto-espèces, et les sociétés de crédit reçoivent ce qu'on appelle des stablecoins', dont la valeur dépend du cours du dollar, et peuvent les convertir en devises locales qu'elles fournissent à leur tour à leurs clients.

Aujourd'hui, les sociétés de crédit ont déjà emprunté plus de 25 millions de dollars via Credix. D'ici la fin de cette année, l'entreprise espère en arriver à 100 millions de dollars, notamment en s'étendant au Mexique et en Colombie.

