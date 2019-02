La Haye entamera cette année déjà le déploiement de la 5G

L'entreprise télécom commencera cette année déjà à déployer une connexion 5G sur les premiers sites choisis. Dans une première phase, T-Mobile prévoira surtout des solutions pour la logistique et l'industrie, comme par exemple la fourniture d'informations de trafic et de parking très locales. En 2020, La Haye devrait être entièrement équipée de la connexion internet ultrarapide. Précédemment, la ville d'Appeldoorn avait annoncé son intention de mettre en oeuvre en 2021 un réseau 5G entièrement opérationnel.

Le choix de La Haye n'est pas un hasard, étant donné que le siège néerlandais de T-Mobile s'y trouve. On ne connaît pas les fréquences que T-Mobile utilisera pour le déploiement, mais il est probable qu'il s'agira de bandes que l'entreprise utilise à présent déjà pour les réseaux existants.

Aux Pays-Bas, la mise aux enchères des fréquences pour la 5G n'a pas encore eu lieu. Selon toute vraisemblance, elle se tiendra au plus tôt en 2020.

L'internet 5G offre plusieurs améliorations par rapport à son prédécesseur, la 4G. C'est ainsi que la nouvelle technologie propose une vitesse supérieure et permet de relier bien plus d'appareils au réseau. La 5G garantit aussi une connexion nettement plus stable et fiable.