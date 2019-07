Compte tenu de la prochaine entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation sur les drones, la haute école limbourgeoise PXL propose une formation pour devenir Drones Business Architect. L'objectif est de faire le lien entre la technologie, les idées et le déploiement commercial.

Il ne s'agit pas d'une formation permettant de devenir pilote de drone, mais bien d'un postgraduat axé sur la création et le développement d'applications. Les élèves se pencheront sur la réglementation, les aspects aériens, la navigation et l'aérodynamique. Ils apprendront aussi à détecter des opportunités commerciales et analyseront des cas pratiques.

Cette formation voit le jour grâce au soutien de la fédération flamande des drones EUKA, à DronePort, aux autorités de la province du Limbourg et à l'agence de développement provincial POM Limburg. Les cours seront organisés à partir d'octobre sur le campus de DronePort à Saint-Trond.

Cette nouvelle formation apparaît en même temps qu'une nouvelle réglementation. En effet, juste avant l'été, l'Europe a approuvé une nouvelle réglementation européenne sur les drones. Appliquée dans notre pays d'ici fin juin 2020, elle permettra notamment de pouvoir plus facilement voler en Belgique et à l'étranger avec une licence de pilote belge.