Thomas Smolders a étudié les Nouveaux médias à Gand et travaille pour le bureau créatif DIFT. Voici le lien vers son blog: ljosmyndun.tumblr.com.

Les fondateurs de scale-ups qui ont récolté un million d'euros ou qui ont enregistré un chiffre d'affaires annuel de ce montant, font partie d'un groupe select. Conjointement avec Scaleup Vlaanderen, il est possible au sein du One Million Club de rechercher ces fleurons de notre pays.

Lorsqu'Hendrik Keeris était stagiaire chez le 'venture builder' StarApps, il devait effectuer quotidiennement des recherches sur des entreprises. "J'observai qu'aux Etats-Unis, il existait des bases de données très étendues, telles Crunchbase, mais qu'il n'y avait en Europe surtout que des initiatives locales accusant du retard", déclare-t-il.

Conjointement avec Steve Declercq, Keeris décida alors de lancer 'la Google européenne des données d'entreprise'. C'est ainsi que naquit Bizzy en juin 2021. Dans un premier temps, la plate-forme était gratuite, mais à présent, des versions professionnelles sortent également.

Après de précédentes phases de capitalisation représentant en tout plus d'un million d'euros, Bizzy lève à présent de nouveau 800.000 euros. Cet argent provient d'entrepreneurs renommés tels que Pieter Casneuf (ADAM Software), Jonas Deprez (Daltix) et Stéphane Ronse (Foodbag).

Keeris: "Nous disposons d'une équipe de huit personnes. Avec ce nouvel investissement, nous pourrons améliorer encore plus la professionnalisation de notre plate-forme. Nous entendons ainsi offrir à nos utilisateurs une meilleure compréhension des entreprises à propos desquelles ils recherchent des informations. Bizzy compte 150.000 visiteurs par mois, mais comme nous voulons à court terme nous étendre aussi à l'étranger, ce nombre est appelé à croître de façon exponentielle. Nous nous tournerons d'abord vers la Grande-Bretagne."

