La Bill & Melinda Gates Foundation du fondateur de Microsoft, Bill Gates, effectue un don d'1,2 milliard de dollars pour soutenir la lutte contre la polio. Voilà ce que vient d'annoncer la fondation lors de la conférence sur la santé World Health Summit organisée à Berlin. L'argent sera consacré à la Global Polio Eradication Initiative (GPEI) qui a déjà reçu en tout 5 milliards de dollars de la Gates Foundation.

Mardi se tiendra à Berlin une conférence ouverte aux donateurs dans la lutte contre la polio. Le but est de collecter 4,8 milliards de dollars en vue de vacciner annuellement 370 millions d'enfants contre la maladie au cours des quatre années à venir, et de soigner ceux qui sont déjà atteints. L'éradication de la poliomyélite représente depuis 1988 déjà un objectif de l'organisation mondiale de la santé.

Cette maladie, aussi appelée paralysie infantile, se répand en présence de mauvaises conditions d'hygiène. Grâce à la vaccination et à l'amélioration des conditions de vie, 99 pour cent des contaminations peuvent être prévenues.

'L'éradication de la maladie est proche'

La polio provoque des phénomènes de paralysie et peut finalement aussi s'avérer mortelle. Ces dernières années, les progrès dans le lutte contre la maladie ont marqué le pas, entre autres parce qu'en raison de la pandémie du corona, les enfants n'ont pas été vaccinés ou l'ont été trop tardivement. La poliomyélite est encore présente au Pakistan et en Afghanistan et a fait récemment sa réapparition en Afrique, alors qu'elle avait disparu depuis des années. Il n'en reste pas moins que son éradication est proche, selon Bill Gates: 'Si nous collaborons, le monde pourra se débarrasser de cette maladie.'

