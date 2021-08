Bizzcontrol a recueilli 1 million d'euros. La jeune pousse gantoise édite un logiciel permettant aux comptables de présenter des chiffres complexes de manière compréhensible et visuelle. Avec cet argent supplémentaire, l'entreprise entend engager du personnel pour mener à bien son développement.

Une grande partie des processus comptables se déroule aujourd'hui de manière numérique, afin de réduire les piles de documents papier. Cette évolution engendre un glissement de la comptabilité pure vers des services complémentaires misant sur les conseils. Bizzcontrol travaille avec toutes les données comptables et tente ensuite de mettre en évidence les notions cachées au moyen de la technologie Business Intelligence.

Enthousiasme

Bizzcontrol existe depuis un peu plus d'un an. Aujourd'hui, plus de mille PME utilisent sa plate-forme. Avec l'argent actuellement récolté, l'équipe existante sera étoffée en vue de soutenir la future croissance. Les investisseurs ont pour nom PMV, Belfius et les privés Hans Kluwer (PwC, Intersentia, Winbooks), Donaat De Vos (McKinsey, Multi-Fish), Werner Van Hooghten (AC|S, Thomas More) et Jean-Luc Deleersnyder (Sibelco, Vlerick).

La startup négocie avec des écoles supérieures de Gand et d'Anvers pour qu'elles intègrent la plate-forme dans le programme scolaire à partir de l'année prochaine. 'L'enthousiasme que manifestent ces écoles supérieures, afin de permettre à leurs étudiants de travailler avec Bizzcontrol, est une preuve de l'évolution, par laquelle les comptables veulent en faire plus que simplement enregistrer des chiffres', déclare Wim Hoornaert, Business Development Manager chez Bizzcontrol.

Une grande partie des processus comptables se déroule aujourd'hui de manière numérique, afin de réduire les piles de documents papier. Cette évolution engendre un glissement de la comptabilité pure vers des services complémentaires misant sur les conseils. Bizzcontrol travaille avec toutes les données comptables et tente ensuite de mettre en évidence les notions cachées au moyen de la technologie Business Intelligence.Bizzcontrol existe depuis un peu plus d'un an. Aujourd'hui, plus de mille PME utilisent sa plate-forme. Avec l'argent actuellement récolté, l'équipe existante sera étoffée en vue de soutenir la future croissance. Les investisseurs ont pour nom PMV, Belfius et les privés Hans Kluwer (PwC, Intersentia, Winbooks), Donaat De Vos (McKinsey, Multi-Fish), Werner Van Hooghten (AC|S, Thomas More) et Jean-Luc Deleersnyder (Sibelco, Vlerick).La startup négocie avec des écoles supérieures de Gand et d'Anvers pour qu'elles intègrent la plate-forme dans le programme scolaire à partir de l'année prochaine. 'L'enthousiasme que manifestent ces écoles supérieures, afin de permettre à leurs étudiants de travailler avec Bizzcontrol, est une preuve de l'évolution, par laquelle les comptables veulent en faire plus que simplement enregistrer des chiffres', déclare Wim Hoornaert, Business Development Manager chez Bizzcontrol.