La fusion d'entreprises néerlandaises engendre la plus grande firme de login d'Europe

Els Bellens Els Bellens est redactrice chez Data News.

Les entreprises technologiques néerlandaises iWelcome et Onegini fusionnent. La firme ainsi engendrée s'appellera OneWelcome et constituera la plus importante entreprise de login d'Europe sur un méga-marché en croissance rapide. Voilà ce que révèle le journal Financieele Dagblad (FD).