En France, on a enregistré une quarantaine de nouveaux termes destinés à traduire en français pour les joueurs le jargon professionnel anglais. Ne dites donc plus 'cloudgaming', mais bien 'jeu vidéo en nuage'.

Les jeux vidéo ne sont depuis longtemps plus un produit de niche, ce qui est également ressenti comme tel dans le sud de notre pays. Voilà pourquoi la Commission d'enrichissement de la langue française a publié une nouvelle série de termes officiels comme alternative aux expressions anglophones souvent utilisées.

C'est ainsi qu'e-sports of pro-gaming devient désormais jeu vidéo de compétition et que le season pass se mue en passe saisonnier. Un streamer est un joueur (ou joueuse) en direct, et l'early access devient un accès anticipé. Rigging est traduit par squelettage, alors que les DLC sont des contenus téléchargeables additionnels (ou CTA en abrégé). Vous trouverez ici la liste complète des nouveaux termes en français.

Cette terminologie francisée peut paraître quelque peu bizarre, mais depuis quelques siècles déjà, la France a une tradition d'une langue officiellement très standardisée. Avec l'essor d'internet et l'arrivée d'un tas de mots en anglais, cela ne s'est pas nécessairement assoupli, et de nouveaux mots sont régulièrement adaptés à la sauce française.

C'est ainsi qu'au niveau mondial, on parle de computer, alors que dans les pays francophones, on utilise le mot ordinateur, et si on vous vole des données par phishing, vous êtes la victime d'un hameçonnage. A présent qu'on joue de plus en plus et sous différentes formes, il est judicieux que le langage se voit enrichi d'un vocabulaire adapté.

