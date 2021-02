L'entreprise néerlandaise Immune-IT, qui possède aussi une filiale belge, est rachetée par Astek. C'est ainsi qu'un groupe technologique français aboutit une fois encore dans notre pays.

Astek est une entreprise de consultance IT créée en 1988, présente entre-temps sur tous les continents et tablant pour cette année sur un chiffre d'affaires de 320 millions d'euros. En Europe, les Pays-Bas et la Belgique étaient encore une zone inoccupée pour le groupe français, mais les choses vont à présent changer avec le rachat d'Immune-IT.

Immune-IT est un fournisseur néerlandais de services IT, spécialisé entre autres dans le testing et les conseils en matière de transformation numérique. L'entreprise occupe une centaine de personnes dans des bureaux situés à 's-Hertogenbosch, Amsterdam et Rotterdam. Dans notre pays, Immune-IT compte une trentaine de collaborateurs dans sa filiale d'Erembodegem (Alost). Immune-IT s'attend pour cette année à un chiffre d'affaires conjoint de 13 millions d'euros.

Extension internationale

Pour Astek, ce rachat représente une nouvelle étape dans sa stratégie internationale. Durant les deux prochaines années, le groupe entend avant tout poursuivre son extension en Europe du Nord. Ses ambitions ne sont pas des moindres: Astek Group évoque en effet une croissance organique à deux chiffres en combinaison avec des rachats très ciblés. Voilà qui devrait amener le groupe en 2024 déjà à un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions d'euros. Le présent rachat fait en tout cas en sorte qu'un groupe IT français aboutisse de nouveau chez nous, même s'il est encore nettement plus modeste qu'Inetum par exemple - le propriétaire de RealDolmen table sur un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros - et que le belgo-français Econocom, Atos et Capgemini.

