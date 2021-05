La formule d'abonnement optionnelle préparée par Twitter a été appelée Twitter Blue et reviendrait à 2,99 dollars par mois. Parmi les fonctions payantes, on trouve entre autres la possibilité d'annuler un tweet au tout dernier moment. Voilà ce que révèle une utilisatrice de Twitter, à savoir Jane Manchun Wong, qui découvre assez souvent des nouveautés en matière de software et sur les réseaux sociaux.

Manchun Wong a trouvé plusieurs nouvelles fonctions payantes dans le code de Twitter. Tel est le cas par exemple de Collections, un emplacement où les utilisateurs peuvent organiser leurs tweets favoris dans des collections, afin de pouvoir les retrouver plus facilement par après. Cela fait pas mal de temps déjà qu'une telle fonction figurait sur la liste des desiderata de nombreux utilisateurs de Twitter.

Faute de frappe ou regret?

De plus, Manchun Wong a déniché une fonction Undo: même après avoir posté un tweet, les utilisateurs ont encore le temps de l'annuler, avant qu'il n'apparaisse en ligne. C'est pratique en cas de faute de frappe ou si on regrette d'avoir envoyé un message aussitôt après l'avoir posté. Le délai dont on disposera pour annuler un post, semble être ajustable, selon Manchun Wong.

Elle s'attend aussi à ce que Twitter applique différentes formules d'abonnement à partir de 2,99 dollars par mois, où les formules plus coûteuses offriront évidemment davantage de fonctions.

Ces fonctions payantes ne sont pas vraiment une surprise. Fin février déjà, Twitter avait en effet annoncé réfléchir à des abonnements, une façon de diversifier ses revenus et d'être moins dépendante des rentrées publicitaires.

