En tant qu'alternative à la formation classique, une émanation de HoWest mise sur l'apprentissage basé sur les jeux, mais aussi sur la VR pour former du personnel ou le familiariser avec les procédures.

C'est sous l'appellation Play It que la spin-off d'Howest est active dans les formations ludiques. Depuis sa fondation, l'entreprise a déjà accueilli quelque cent mille utilisateurs qui ont suivi conjointement un demi-million de formations.

'Ce qui rend notre concept unique, c'est qu'il permet aux organisations de former l'ensemble de leurs collaborateurs en même temps. Ils se voient proposer une offre de la part de leur employeur et peuvent ensuite déterminer eux-mêmes quand et sur quel appareil ils veulent suivre la formation ludique. Une formation dure en moyenne cinq minutes, et c'est ce qui rend évidemment cette forme de micro-apprentissage assimilable. Selon une étude effectuée par l'UGent, notre plate-forme forme le personnel jusqu'à 4 fois plus rapidement, alors que le transfert de la connaissance croît de pas moins de trente pour cent', déclare Mike Ptacek, qui a fondé l'entreprise conjointement avec Brecht Kets.

Grâce à la... crise du corona, les formations numériques se sont accélérées, selon Play It. L'entreprise est spécialisée notamment dans la formation aux procédures, à l'onboarding (intégration) ou à la rationalisation de la communication interne. Il existe un catalogue, mais il y a aussi des propositions sur mesure. Depuis peu, l'entreprise mise aussi sur la réalité virtuelle pour des environnements réalistes.

Aujourd'hui, Play It occupe treize personnes, mais l'entreprise souhaiterait engager du personnel supplémentaire dans l'optique de proposer aussi ses services à l'étranger.

