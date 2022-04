La Flandre aura bientôt son Gamehub, un lieu physique où les développeurs de jeux pourront travailler ensemble et échanger leurs idées. Ce lieu est un des fers de lance de la note "Level Up" du ministre flamand des Médias, Benjamin Dalle, qui est venu le présenter samedi au festival FACTS à Gand.

Le secteur du jeu se porte bien, en Flandre et ailleurs dans le monde. Entre 2017 et 2020, le nombre d'entreprises belges de jeux est passé de 65 à 84. A l'échelle mondiale, le secteur a également gagné en importance, avec une hausse du chiffre d'affaires de 52% sur les quatre dernières années, pour atteindre environ 180 milliards d'euros.

La note "Level Up" approuvée par le gouvernement flamand est riche de 25 propositions pour le secteur. L'une d'entre elle est notamment de le doter de moyens supplémentaires. Le budget pour les jeux du Fonds audiovisuel flamand (VAF) a donc été revu à la hausse, grâce aux moyens pour la relance, et a été porté exceptionnellement pour cette année à 2,9 millions. Le budget structurel à partir de l'année prochaine sera augmenté de 1,7 million à 2,7 millions annuels.

Un autre pilier de la note est la création de ce hub, à l'image de ce qui se fait dans d'autres pays comme en Finlande ou aux Pays-Bas. Selon le ministre Dalle, un tel endroit - qui devrait voir le jour à l'automne - permettra de donner un élan supplémentaire au développement du secteur.

"Le secteur flamand du jeu est vraiment sous-estimé, il y a un fort potentiel de croissance", a déclaré le ministre. "Les jeux peuvent jouer un rôle important dans notre société, notamment dans l'enseignement et pour la santé mentale des enfants et des jeunes. Avec ce mémorandum, nous propulsons le secteur à un stade supérieur."

Le secteur du jeu se porte bien, en Flandre et ailleurs dans le monde. Entre 2017 et 2020, le nombre d'entreprises belges de jeux est passé de 65 à 84. A l'échelle mondiale, le secteur a également gagné en importance, avec une hausse du chiffre d'affaires de 52% sur les quatre dernières années, pour atteindre environ 180 milliards d'euros.La note "Level Up" approuvée par le gouvernement flamand est riche de 25 propositions pour le secteur. L'une d'entre elle est notamment de le doter de moyens supplémentaires. Le budget pour les jeux du Fonds audiovisuel flamand (VAF) a donc été revu à la hausse, grâce aux moyens pour la relance, et a été porté exceptionnellement pour cette année à 2,9 millions. Le budget structurel à partir de l'année prochaine sera augmenté de 1,7 million à 2,7 millions annuels.Un autre pilier de la note est la création de ce hub, à l'image de ce qui se fait dans d'autres pays comme en Finlande ou aux Pays-Bas. Selon le ministre Dalle, un tel endroit - qui devrait voir le jour à l'automne - permettra de donner un élan supplémentaire au développement du secteur."Le secteur flamand du jeu est vraiment sous-estimé, il y a un fort potentiel de croissance", a déclaré le ministre. "Les jeux peuvent jouer un rôle important dans notre société, notamment dans l'enseignement et pour la santé mentale des enfants et des jeunes. Avec ce mémorandum, nous propulsons le secteur à un stade supérieur."